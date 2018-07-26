Politisk annonsering på Villalivet

Transparensredovisning enligt EU:s förordning om politisk reklam (EU) 2024/900 (TTPA)

Villalivet ges ut av Mediagruppen i Halmstad AB. Som utgivare av politisk annonsering omfattas vi av EU:s förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam (TTPA), som gäller sedan den 10 oktober 2025, samt av lag (2025:1408) med kompletterande bestämmelser till förordningen. På den här sidan redogör vi för hur vi hanterar politisk annonsering och vilka politiska annonsörer som annonserar hos oss.

Vår policy för politisk annonsering

Villalivet accepterar politisk annonsering under förutsättning att annonsören uppfyller kraven i TTPA och lämnar de uppgifter som förordningen kräver. Vi förbehåller oss rätten att neka annonsering som inte uppfyller regelverket, som saknar erforderliga sponsorförsäkringar eller som strider mot våra allmänna annonsvillkor.

Politisk annonsering hålls alltid tydligt åtskild från redaktionellt innehåll och publiceras aldrig som redaktionell text.

Under de sista tre månaderna före ett val eller en folkomröstning i EU accepterar vi inte politisk annonsering från sponsorer etablerade utanför EU/EES, i enlighet med artikel 5.2 i förordningen.

Vad räknas som politisk reklam?

Med politisk reklam avses enligt TTPA ett budskap som utarbetas, placeras, publiceras eller sprids mot ersättning (eller genom intern verksamhet) av, för eller på uppdrag av en politisk aktör, eller som är ägnat att påverka utgången av ett val eller en folkomröstning, ett röstningsbeteende eller en lagstiftnings- eller regleringsprocess på europeisk, nationell, regional eller lokal nivå.

Sedvanlig opinionsjournalistik, redaktionellt innehåll och politiska åsikter som uttrycks utan ersättning omfattas inte.

Så märker vi politisk annonsering

All politisk annonsering hos Villalivet:

Märks tydligt med texten “Politisk reklam” samt uppgift om sponsor (den som annonsen publiceras på uppdrag av). Förses med ett transparensmeddelande som är direkt tillgängligt från annonsen (via märkningen/länk) och som innehåller de uppgifter som anges nedan. Rapporteras till EU:s europeiska arkiv för politiska annonser online (European Repository for Online Political Advertisements) när annonsen publiceras digitalt, i enlighet med artikel 13 i förordningen.

Märkning och transparensmeddelande utformas i enlighet med EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/1410 och Tidningsutgivarnas (TU) branschrekommendation.

Transparensmeddelande – detta redovisar vi per annons

För varje politiskt reklammeddelande redovisar vi:

Sponsorns identitet – namn, kontaktuppgifter och etableringsland för den fysiska eller juridiska person på vars uppdrag annonsen publiceras.

– namn, kontaktuppgifter och etableringsland för den fysiska eller juridiska person på vars uppdrag annonsen publiceras. Kontrollerande enhet – i förekommande fall den enhet som ytterst kontrollerar sponsorn.

– i förekommande fall den enhet som ytterst kontrollerar sponsorn. Publiceringsperiod – under vilken period annonsen visas eller har visats.

– under vilken period annonsen visas eller har visats. Ekonomisk ersättning – de sammanlagda belopp och eventuella andra förmåner som vi mottagit för annonsen eller kampanjen, samt medlens ursprung (om de härrör från offentliga eller privata källor och om sponsorn är etablerad inom eller utanför EU).

– de sammanlagda belopp och eventuella andra förmåner som vi mottagit för annonsen eller kampanjen, samt medlens ursprung (om de härrör från offentliga eller privata källor och om sponsorn är etablerad inom eller utanför EU). Koppling till val eller process – vilket val, vilken folkomröstning eller vilken lagstiftnings- eller regleringsprocess annonsen har anknytning till, i förekommande fall.

– vilket val, vilken folkomröstning eller vilken lagstiftnings- eller regleringsprocess annonsen har anknytning till, i förekommande fall. Inriktning (targeting) – huruvida inriktnings- eller annonsleveransteknik har använts och i så fall vilka huvudparametrar som tillämpats.

– huruvida inriktnings- eller annonsleveransteknik har använts och i så fall vilka huvudparametrar som tillämpats. Länkar – till det europeiska arkivet för politiska annonser online samt till vår anmälningsmekanism (se nedan).

Register: politiska annonsörer hos Villalivet

Nedan redovisar vi samtliga politiska annonsörer som annonserar eller har annonserat hos Villalivet (webb, nyhetsbrev och print) sedan den 10 oktober 2025. Registret uppdateras löpande.

Sponsor Kontrollerande enhet Kampanj/annons Period Ersättning (SEK) Koppling till val/process Transparensmeddelande [Namn, org.nr, land] [I förekommande fall] [Kampanjnamn] [ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD] [Belopp] [T.ex. Riksdagsvalet 2026] [Länk]

För närvarande: Villalivet har inga aktiva politiska annonskampanjer.

Transparensmeddelanden hålls tillgängliga under annonsens hela publiceringsperiod och därefter i sju år efter den sista publiceringen, i enlighet med artikel 12 i förordningen.

Riktad politisk annonsering

Villalivet använder inte inriktnings- eller annonsleveransteknik som bygger på behandling av personuppgifter för politisk annonsering online. Politiska annonser hos oss placeras kontextuellt (utifrån placering och innehållsmiljö), inte utifrån enskilda mottagares personuppgifter.

(Om detta ändras gäller artiklarna 18–19 i TTPA: krav på samtycke, förbud mot särskilda kategorier av personuppgifter och profilering av minderåriga, samt utökad transparensinformation. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utövar tillsyn över dessa bestämmelser.)

Anmäl en annons

Anser du att en annons hos Villalivet är felaktigt märkt, saknar transparensmeddelande eller innehåller ofullständiga uppgifter? Du kan kostnadsfritt anmäla detta till oss.

E-post: info@villalivet.se Märk ämnesraden: “Anmälan politisk reklam”

Ange gärna var du såg annonsen, datum och vad du anser är felaktigt. Vi behandlar anmälningar skyndsamt och åtgärdar bekräftade brister. Under den sista månaden före ett val eller en folkomröstning behandlar vi anmälningar inom 48 timmar.

Kontakt och ansvar

Utgivare: Mediagruppen i Halmstad AB Publikation: Villalivet (villalivet.se samt tryckt utgåva) Kontakt annonsfrågor: info@villalivet.se

Tillsyn och regelverk

Sidan uppdaterades senast: 2026-07-21